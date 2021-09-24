CEV Şampiyonlar Ligi’nde rakipler belli oldu

Slovenya´nın başkenti Ljubljana´da gerçekleşen kura çekiminde, kadınlar kategorisinde VakıfBank, B Grubu´nda Fransa´dan ASPTT Mulhouse, Finlandiya´dan LP Salo ve İtalya´dan Vero Volley Monza ile eşleşti. D Grubu´nda Fenerbahçe Opet, Fransa´dan Beziers Volley, Bulgaristan´dan Maritza Plovdiv ve Rusya´dan Dinamo-Ak Bars Kazan ile eşleşirken, Türk Hava Yolları ise C Grubu´nda İtalya´dan Igor Gorgonzola Novara, Rusya´dan Dinamo Moskova ve Çekya´dan VK Dubla Liberec takımları ile eşleşti.

Erkekler kategorisinde Fenerbahçe HDI Sigorta, E Grubu´nda İtalya´dan Sir Sicoma Monini Perugia ile Trentino Itas ve Fransa´dan AS Cannes Dragons ile mücadele edecek. B Grubu´nda yer alan Ziraat Bankkart ise Rusya´dan Dinamo Moskova, Belçika´dan VC Greenyard Maaseik ve Polonya´dan Projekt Warszawa ile karşı karşıya gelecek.

DHA