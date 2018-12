Çev Sanat’ın QNB Finansbank ana sponsorluğunda sürdürdüğü‘’Genç Yetenekler’’ Projesi kapsamında eğitimlerine devam eden Emre Engin, Yiğit Karataş ve Genç Yetenekler Projesi mezunlarından Emirhan Tunca 29 Kasım 2018 tarihinde New YorkCarnegie Hall Issaac Stern Oditoryumu’nda Türk – Japon dostluğuadına New Manhattan Sinfonietta Orkestrası ile konser verdiler.

Japon besteci ve orkestra şefi S. Mukaiyama’nın Ertuğrul Firkateyni’ni konu olan bir senfonik eserinin seslendirildiği gecedeyeni kurulan New Manhattan Sinfonietta Orkestrası’nınbaşkemancılığına New York’ta Pinchas Zukerman’ın öğrencisi olarak doktora eğitimine devam Emre Engin, ikinci keman grup şefliğine The Juilliard School’da yüksek lisans eğitimine devam eden Yiğit Karataş ve çello grup şefliğine New York Üniversitesinde yardımcı doçent olan Emirhan Tunca seçildi.

Türk Japon dostluğunun hatıralarının anıldığı konserin ilk kısmında1985’de Tahran’dan kaçmaya çalışan 211 Japon vatandaşı için özel sefer düzenleyen Türk Hava Yollarına teşekkür edildi. ikinci bölümünde de 1890’da Japonya’ya dostluk için giden ve orada batan Ertuğrul Fırkateyni mürettebatı anılarak teşekkür edildi.