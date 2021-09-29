Türkiye Çevik Bir Adli Tıp'a getirildi

Çevik Bir Adli Tıp'a getirildi

Türkiye

Çevik Bir Adli Tıp'a getirildi

Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nin tutuklama kararları sonrası 19 Ağustos'ta cezaevine giren, dönemin Genelkurmay 2. Başkanı emekli Orgeneral Çevik Bir, İstanbul Adli Tıp Kurumu'na getirildi.

29 Eylül 2021, Çarşamba 09:21 Son Güncelleme:
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Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin 28 Şubat davasında müebbet hapis cezası kararlarının onaması sonrası haklarında tutuklama kararı verilen emekli Orgeneral Çevik Bir ve Genelkurmay Harekat Başkanı emekli Orgeneral Çetin Doğan'ın da aralarında olduğu 14 emekli general cezaevine girmişti. Generallerin ilerlemiş yaşları nedeniyle yaşadıkları sağlık sorunları, infaz erteleme ihtimalini gündeme getirmişti. Sağlık sorunları olan emekli generaller Çetin Doğan ve Vural Avar için de Adli Tıp Kurumu'na sevk kararı alınmıştı.

Çevik Bir, Adli Tıp Kurumu'na, saat 08.30 sıralarında polis önlemleriyle getirildi. Adli Tıp Kurumu, Çevik Bir'in cezaevi şartlarında tedavisinin yapılamayacağına karar verirse infaz ertelemesi söz konusu olacak.

Murat SOLAK, Uğur ŞAHİN / DHA

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