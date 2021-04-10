Türkiye Ceviz ağacının altında otururken üzerine yıldırım düştü

Ceviz ağacının altında otururken üzerine yıldırım düştü

Türkiye

Ceviz ağacının altında otururken üzerine yıldırım düştü

Iğdır'da etkili olan yağış sırasında ceviz ağacının altında otururken üzerine yıldırım düşen Zeynep Altan (35), yaralandı.

10 Nisan 2021, Cumartesi 17:14 Son Güncelleme:
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Kentte öğleden sonra etkili olan dolu, kısa süre sonra yerini yağmura bıraktı. Yağış sırasında merkeze bağlı Küllük köyündeki bahçelerinde piknik yapan Zeynep Altan, ceviz ağacının altında otururken yıldırım düşmesi sonucu yaralandı. Altan, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan Altan’ın vücudunun büyük bir bölümünde ciddi yanık oluştuğu belirlendi. 

Özkan AYDIN/IĞDIR, (DHA)

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