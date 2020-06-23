Türkiye Ceviz büyüklüğünde dolu yağdı

Ceviz büyüklüğünde dolu yağdı

Türkiye

Ceviz büyüklüğünde dolu yağdı

Kastamonu’nun Daday ilçesinde ceviz büyüklüğünde yağan dolu nedeniyle tarım arazileri sular altında kalırken seralar ve araçlarda zarara neden oldu.

23 Haziran 2020, Salı 19:41 Son Güncelleme:
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Kastamonu’nun Daday ilçesinde ceviz büyüklüğünde yağan dolu, hayatı olumsuz etkiledi. İlçede öğleden sonra etkili olan sağanak ve dolu seralar ve araçlarda zarara neden oldu. Yağış ve sel nedeniyle bölgede bazı tarım arazileri sular altında kaldı. Ceviz büyüklüğündeki dolunun araçlarına zarar vermesini engellemek için bazı vatandaşlar, araçlarını kapalı alanlara aldı. Yağış nedeniyle Kastamonu-Daday kara yolunun bazı bölümlerinde taş ve balçık birikintisi oluştu. Karayolları ekipleri, yolları temizlemek için çalışma başlattı.

"Dolu hâlâ erimedi"

Daday’da servis şoförlüğü yapan Ömer Halveci, AA muhabirine, dolu yağışının 15-20 dakika sürdüğünü belirterek, "Bazı arabalara hasar verdi. Güneş enerji sistemlerinin camlarını kırdı. Üzerinden 2 saat geçmesine rağmen dolu hala erimedi." dedi. Taksicilik yapan Hasan Daban ise havanın aniden hava karardığını anlatarak, "Dolu yağacağını anlayıp araçlarımızı garaja çektik. Çekemeyen bazı vatandaşların araçları zarar gördü. Camları, aynaları kırıldı. Bir dolu, avuç içini dolduruyordu." diye konuştu. Umut Çetin de serasının ve evinin çatısının hasar gördüğünü kaydetti.

AA

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