Yemek Ceviz ezmesi nasıl yapılır? Ceviz ezmesi tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası
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Ceviz ezmesi nasıl yapılır? Ceviz ezmesi tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası

Yemek

Ceviz ezmesi nasıl yapılır? Ceviz ezmesi tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası

İster yemeklerin veya salataların yanına servis edebileceğiniz isterseniz de kahveyle tüketebileceğiniz ceviz ezmesi tarifi, evde yapabileceğiniz şahane bir lezzet. Peki, ceviz ezmesi nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız ceviz ezmesi tarifi, yapılışı, hazırlanışı, malzemeler ve püf noktası...

22 Ekim 2021, Cuma 16:40 Son Güncelleme:
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Günün her saati afiyetle yiyebileceğiniz ceviz ezmesi tarifi, evde yapılması kolay bir lezzet. Peki, ceviz ezmesi nasıl yapılır? Pratik ve lezzetli ceviz ezmesi tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...

CEVİZ EZMESİ TARİFİ

Ceviz ezmesi malzemeler

  • 4 su bardağı şeker
  • 4 su bardağı irmik
  • 4 su bardağı ceviz
  • Pudra şekeri

CEVİZ EZMESİ YAPILIŞI

4 su bardağı şeker tencereye konur. Üzerine 1 su bardağı sıcak su ilave edip kaynatılır sonra ocak hafif kısılır. 4 su bardağı irmik ve 4 su bardağı ceviz (dişe gelecek şekilde çekilmiş olup) ikisi karıştırılıp eriyen şeker tenceresine dökülür. Dökülürken de aralıksız karıştırılır ocaktan alınır. Tepsiye pudra şekeri serpilip cevizli karışım yayılır çok sıkı bir şekilde tüm gücünüzle bastırılır. Birbirine iyice sıkışmalı yoksa kestiğinizde dağılır sonra üstüne pudra şekeri serpilir (el tel süzgeci ile ). Kesilerek servis yapılır.

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