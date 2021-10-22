Günün her saati afiyetle yiyebileceğiniz ceviz ezmesi tarifi, evde yapılması kolay bir lezzet. Peki, ceviz ezmesi nasıl yapılır? Pratik ve lezzetli ceviz ezmesi tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...

CEVİZ EZMESİ TARİFİ

Ceviz ezmesi malzemeler

4 su bardağı şeker

4 su bardağı irmik

4 su bardağı ceviz

Pudra şekeri

CEVİZ EZMESİ YAPILIŞI

4 su bardağı şeker tencereye konur. Üzerine 1 su bardağı sıcak su ilave edip kaynatılır sonra ocak hafif kısılır. 4 su bardağı irmik ve 4 su bardağı ceviz (dişe gelecek şekilde çekilmiş olup) ikisi karıştırılıp eriyen şeker tenceresine dökülür. Dökülürken de aralıksız karıştırılır ocaktan alınır. Tepsiye pudra şekeri serpilip cevizli karışım yayılır çok sıkı bir şekilde tüm gücünüzle bastırılır. Birbirine iyice sıkışmalı yoksa kestiğinizde dağılır sonra üstüne pudra şekeri serpilir (el tel süzgeci ile ). Kesilerek servis yapılır.



