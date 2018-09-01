Ceviz gerçekten zayıflatıyor mu? Cevizin faydalarını nelerdir?

Gün geçmiyor ki kilo verme yöntemlerine bir yenisi daha eklenmesin. Şu sıralar “Ceviz suyu ile zayıflamak mümkün mü?” sorusu insanlar tarafından çok fazla merak ediliyor. İçenler hızlı bir şekilde kilo verdiklerini söylüyor, sosyal medyada buna dair paylaşımlar yapıyorlar.

Zengin besin değeri ile bildiğimiz ceviz, düzenli tüketildiğinde kalp ve damar sağlığı, sindirim sistemi, zekâ gelişimi ve daha birçok alanda sağlığımızın korunmasında güçlü rol oynar. Bu değerli besinin faydalarına birlikte bakalım.

KALP VE DAMAR SAĞLIĞINI KORUR

Ceviz; fındık, fıstık, badem gibi yağlı tohumlar grubuna giren bir tohumdur. Diğer yağlı tohumlara göre antioksidan kapasitesi en yüksek gıdadır. İçerdiği doymamış yağ asitleri (özellikle omega-3), posa ve antioksidanlardan zengin oluşu sebebiyle kötü kolesterolü düşürür, kalp-damar sağlığını korur. Ayrıca tansiyonu düzenler ve kan pıhtılaşması riskini azaltmaya yardımcı olur. Yapısındaki magnezyum kan basıncı ve kalp ritminin düzenli olmasında etkindir. Bu nedenle kalp hastalığı riski olan veya kalp hastalığı olanlar her gün ceviz tüketmelidir.

SİNİR SİSTEMİ VE BEYİN İÇİN FAYDALIDIR

Çocuklarda beyin ve zekâ gelişimi için oldukça faydalı bir besindir. İçerdiği bitkisel omega-3, E vitamini ve B vitaminleriyle sinir sistemini güçlendirir, unutkanlık sorunu yaşayanlar için hafızayı güçlendirmeye yardımcı olur. Bu nedenle Alzheimer riski olanlar düzenli olarak tüketmelidir. Ceviz; sinir sistemini sakinleştirir, melatonin hormonu seviyesini artırması nedeni ile uykuya dalmayı kolaylaştırır.

KANSERDEN KORUNMADA YARDIMCIDIR

Ceviz, düzenli tüketildiğinde içerdiği polifenoller ve diğer antioksidanlarla kanserden korumaya yardımcı olur.

DİYABETTEN KORUR, SİNDİRİM SİSTEMİNİ DÜZENLER

Cevizdeki lif oranı, bitkisel protein, çoklu doymamış yağ asitleri, omega-3 ve antioksidanlarla diyabetten korur ve diyabeti olanlar için iyi bir ara öğün seçeneğidir. Ceviz, lifli yapısıyla insülin direncinin düşmesine ve kan şekerinin dengelenmesine yardımcı olur. Kadınlar üzerinde yapılan bir çalışmada düzenli olarak ceviz tüketildiğinde tip 2 şeker hastalığı gelişiminin önlenebileceği, insülin direncinin düşürebileceği görülmüştür. Yine lifli yapısıyla düzenli tüketildiğinde sindirim sistemini düzenler, kabızlıktan korur.

NE KADAR TÜKETMELİYİZ?

2 adet ceviz içi 45 kaloridir ve yağ yerine geçer. Dolayısıyla enerji bakımından yüksek bir besindir ve aşırı tüketimi kilo alımına sebep olabilir. Fakat kararında tüketildiğinde tok tutar ve kilo vermeye yardımcıdır. Olumlu etkilerinden yararlanabilmek için her gün düzenli olarak 3-4 adet ceviz tüketilebilir.

CEVİZ SUYU ZAYIFLATIR MI?

Ceviz ve suyun birlikte tüketilmesinin olumsuz bir etkisi yoktur. Bildiğimiz gibi ceviz çok faydalı bir besindir. Akşamdan suyun içerisinde bekletilen cevizlerin sabah suyunun içilmesinin ise vücudumuza ekstra sağlayacağı bir fayda yoktur ve bu suyun zayıflatıcı etkisi de bulunmaz. Dolayısıyla cevizlerin suda bekletilip bu suyun içilmesi çok da anlamlı değildir. Ceviz, lifli yapısı ve içerisindeki önemli yağ asitleriyle zaten kilo kontrolü üzerinde faydalıdır. Dolayısıyla cevizin kendisini tükettiğimizde faydalarından yararlanmış oluruz.