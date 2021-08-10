Ceviz reçeli tarifi ve yapılışı: Ceviz reçeli nasıl yapılır?

Farklı lezzetler arayanlara ceviz reçeli tarifi oldukça iyi bir alternatif. Peki, ceviz reçeli nasıl yapılır? Tadını çok seveceğiniz ceviz reçeli tarifi, yapılışı, malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...

CEVİZ REÇELİ TARİFİ

Ceviz reçeli malzemeler

50 ham ceviz

1 kg toz şeker

2 su bardağı su

3-4 karanfil

Yarım limonun suyu

Kireç kaymağı için

500 gram sönmemiş kireç

10 litre su

Ceviz reçeli yapılışı

Havuç, böğürtlen, ceviz, şeftali, gül ve limon ile yapacağınız reçellerle kahvaltı sofralarınızda yeni lezzetler keşfedin. Ceviz kabuklarını çok ince soyun. İçi su dolu bir kaba alın ve her gün suyunu değiştirerek 10 gün suda bekletin. 10 gün sonunda cevizleri kireç kaymağı içinde 5 saat bekletin. İyice yıkayarak kireçten arınmasını sağlayın ve üzerine bıçakla delikler açın. Tencerede su kaynatın ve cevizleri içine atarak 5 dakika pişirin ve soğuk sudan geçirin. Bu işlemi 4 kez tekrarlayın. Cevizleri kaynayan suya atıp yumuşayıncaya kadar yaklaşık 40 dakika pişirin. 1 kg şeker ve 4 su bardağı suyu kaynatıp cevizleri içine atın. Karanfilleri ilave edin ve reçel kıvamına gelinceye kadar pişirin. Limon suyunu ekleyip bir taşım kaynattıktan sonra kavanoza doldurup soğumaya bırakın. Servis yapın.



