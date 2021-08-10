Ceviz reçeli tarifi ve yapılışı: Ceviz reçeli nasıl yapılır?
"Cevizden reçel mi olurmuş?" diyenlere enfes bir tarifimiz var. Kahvaltıların vazgeçilmezi olacak ve tadını çok severek yiyeceğiniz ceviz reçeli tarifi, evde kolayca yapabileceğiniz enfes bir tarif. Peki, ceviz reçeli nasıl yapılır? Kaç dakikada hazırlanır? Her lokmasında ayrı lezzet bulacağınız ceviz reçeli tarifi, yapılışı, malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...
10 Ağustos 2021, Salı 18:42 Son Güncelleme:
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Farklı lezzetler arayanlara ceviz reçeli tarifi oldukça iyi bir alternatif. Peki, ceviz reçeli nasıl yapılır? Tadını çok seveceğiniz ceviz reçeli tarifi, yapılışı, malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...
CEVİZ REÇELİ TARİFİ
Ceviz reçeli malzemeler
- 50 ham ceviz
- 1 kg toz şeker
- 2 su bardağı su
- 3-4 karanfil
- Yarım limonun suyu
Kireç kaymağı için
- 500 gram sönmemiş kireç
- 10 litre su
Havuç, böğürtlen, ceviz, şeftali, gül ve limon ile yapacağınız reçellerle kahvaltı sofralarınızda yeni lezzetler keşfedin. Ceviz kabuklarını çok ince soyun. İçi su dolu bir kaba alın ve her gün suyunu değiştirerek 10 gün suda bekletin. 10 gün sonunda cevizleri kireç kaymağı içinde 5 saat bekletin. İyice yıkayarak kireçten arınmasını sağlayın ve üzerine bıçakla delikler açın. Tencerede su kaynatın ve cevizleri içine atarak 5 dakika pişirin ve soğuk sudan geçirin. Bu işlemi 4 kez tekrarlayın. Cevizleri kaynayan suya atıp yumuşayıncaya kadar yaklaşık 40 dakika pişirin. 1 kg şeker ve 4 su bardağı suyu kaynatıp cevizleri içine atın. Karanfilleri ilave edin ve reçel kıvamına gelinceye kadar pişirin. Limon suyunu ekleyip bir taşım kaynattıktan sonra kavanoza doldurup soğumaya bırakın. Servis yapın.