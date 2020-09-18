Sarmanın en güzel hali: Cevizli hurmalı sarma tatlısı tarifi

Yapımı pratik tadı ise enfes olan cevizli hurmalı sarma tatlısı tarifi birçok kişi tarafından çok sevilen bir tatlı. Sevdiklerinize hazırlamak için siz de cevizli hurmalı sarma tatlısı tarifi arıyor ya da cevizli hurmalı sarma nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Cevizli hurmalı sarma tatlısının püf noktaları için "Cevizli hurmalı sarma tatlısı tarifi, cevizli hurmalı tatlı nasıl yapılır?" haberimize bir göz atın.

Cevizli hurmalı sarma tatlısı tarifi

Cevizli hurmalı sarma tatlısı malzemeleri

4 adet baklava yufkası

100 gram tereyağı

İç harcı için malzemeler

500 gram medine hurması

3 yemek kaşığı tereyağı

2 su bardağı ceviz

4 adet kakule

1 tatlı kaşığı tarçın

Şerbeti için malzemeler

1,5 su bardağı toz şeker

2 su bardağı su

1 – 2 damla limon suyu

Cevizli hurmalı sarma tatlısı yapılışı

İç harcı için hurmaların iç çekirdeklerini çıkartın, hafif parçalı kalacak şekilde bir mutfak robotundan çekin. Kakuleyi havanda döverek ezin. Ardından hurmaları bir karıştırma kabına alın. Dövülmüş ceviz, erimiş tereyağı, kakule ve tarçın ilave ederek bir blender yardımıyla çekin ve uzun silindirler oluşturun. Baklava yufkasını yağlayın ve silindir şeklindeki iç harcı yerleştirip rulolar yapın. 4 parmak uzunluğunda dilimler keserek tepsinize yerleştirin ve üzerlerini de tereyağı ile yağlayın. 180derece fırında 25-30 dakika baklava hamuru kızarıncaya kadar pişirin. Bu arada bir sos tenceresinde şeker ve suyu kaynatarak bir şerbet oluşturun. Kaynayan şerbeti ocaktan aldıktan sonra bir iki damla limon sıkıp soğumaya bırakın. Pişen hurmalı sarmaları fırından alın. Sıcak olan tatlıya soğuk şerbet dökerek tamamlayın ve soğumaya bırakın, tatlınızı kaymak ile servis edin.



