Yemek Cevizli köfte tarifi ve yapılışı: Cevizli köfte nasıl yapılır?

Cevizli köfte tarifi ve yapılışı: Cevizli köfte nasıl yapılır?

Yemek

Cevizli köfte tarifi ve yapılışı: Cevizli köfte nasıl yapılır?

Çiğ köftenin tadını unutturacak cevizli köfte tarifi kendine hayran bırakıyor. Antep mutfağının en sevilen lezzetlerinden birisi olan cevizli köfte tarifi, birçok kişinin favori lezzeti olmaya başladı bile. Peki, cevizli köfte nasıl yapılır? Kaç dakikada hazırlanır? her lokmasında ayrı lezzet alacağınız cevizli köfte tarifi, yapılışı, malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...

27 Temmuz 2021, Salı 12:36 Son Güncelleme:
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Görüntüsü çiğ köfteye benzese de tadı çok daha güzel. Sevdiklerinize hazırlamak için "cevizli köfte tarifi" arıyor ya da "cevizli köfte nasıl yapılır?" merak mı ediyorsunuz? Tadına doyamayacağınız cevizli köfte tarifi, yapılışı, malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...

CEVİZLİ KÖFTE TARİFİ

Cevizli köfte malzemeler

  • 1 su bardağı köftelik bulgur
  • 1 adet patates
  • Yarım su bardağı domates salçası
  • Yarım su bardağı ceviz içi
  • 2 yemek kaşığı kırmızı toz biber
  • Yarım su bardağı isot
  • 1 adet kuru soğan
  • 1 tatlı kaşığı tarçın
  • 1 tatlı kaşığı kimyon
  • 1 tatlı kaşığı dolma baharatı
  • 1 kahve fincanı sıvı yağ
  • 2 yemek kaşığı nar ekşisi

Cevizli köfte yapılışı

Köftelik bulguru büyükçe bir kaseye alıp üzerine 1 su bardağı kaynar su gezdirin. Üzerini kapatıp kabarması için bir kenara alın. Patatesi haşlamaya başlayın. Bu esnada kuru soğanları ve cevizleri minik minik doğrayın ve kabaran bulgura ilave edin. Salçayı ve isot hariç baharatları da ekleyip tüm malzemeyi karıştırın. Haşlanan patatesi ezip nar ekşisi ve isotla birlikte köfte harcına ilave edip güzelce yoğurun. Köfte şekli verip turşu ve marul yapraklarıyla birlikte servis edin.

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