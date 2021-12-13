Hem sağlıklı hem de lezzetli kurabiye tarifi arayanlar için cevizli kurabiye tarifi oldukça iyi bir alternatif. Peki, cevizli kurabiye nasıl yapılır? Tadına doyamayacağınız cevizli kurabiye tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...

CEVİZLİ KURABİYE TARİFİ

Cevizli kurabiye malzemeler

125 gram tereyağı

1 çay bardağı pudra şekeri

1 çay bardağı sıvı yağ

1 yumurta

Yarım su bardağı iri parçalanmış ceviz

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

Aldığı kadar un

CEVİZLİ KURABİYE YAPILIŞI

Un ve kabartma tozu hariç bütün malzemeleri yoğurma kabına alın. Karıştırdıktan sonra unu kontrollü bir şekilde kabartma tozu ile birlikte ekleyin. Yumuşak bir hamur elde edin. Ceviz büyüklüğünde parçalar alarak yuvarlak yapıp tepsiye dizilir. 180 derecede ısıtılmış fırında pembeleşene kadar pişirilir.



