Yemek Cevizli kurabiye nasıl yapılır? Cevizli kurabiye tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası
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Cevizli kurabiye nasıl yapılır? Cevizli kurabiye tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası

Yemek

Cevizli kurabiye nasıl yapılır? Cevizli kurabiye tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası

Her ısırıkta ağızda dağılan cevizli kurabiye tarifi, evde yapabileceğiniz şahane bir lezzet. Misafirlerinize şık sunumlarla servis edebileceğiniz cevizli kurabiye tarifi, favori lezzetiniz olacak. Peki, cevizli kurabiye nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız cevizli kurabiye tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...

13 Aralık 2021, Pazartesi 11:09 Son Güncelleme:
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Hem sağlıklı hem de lezzetli kurabiye tarifi arayanlar için cevizli kurabiye tarifi oldukça iyi bir alternatif. Peki, cevizli kurabiye nasıl yapılır? Tadına doyamayacağınız cevizli kurabiye tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...

CEVİZLİ KURABİYE TARİFİ

Cevizli kurabiye malzemeler

  • 125 gram tereyağı
  • 1 çay bardağı pudra şekeri
  • 1 çay bardağı sıvı yağ
  • 1 yumurta
  • Yarım su bardağı iri parçalanmış ceviz
  • 1 paket vanilya
  • 1 paket kabartma tozu
  • Aldığı kadar un

CEVİZLİ KURABİYE YAPILIŞI

Un ve kabartma tozu hariç bütün malzemeleri yoğurma kabına alın. Karıştırdıktan sonra unu kontrollü bir şekilde kabartma tozu ile birlikte ekleyin. Yumuşak bir hamur elde edin. Ceviz büyüklüğünde parçalar alarak yuvarlak yapıp tepsiye dizilir. 180 derecede ısıtılmış fırında pembeleşene kadar pişirilir.

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