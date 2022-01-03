Cevizli kuru domates mezesi nasıl yapılır? Cevizli kuru domates mezesi tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası
Sofralarda çeşitliliği seviyorsanız cevizli kuru domates mezesi tarifi tam size göre bir lezzet. Peki, cevizli kuru domates mezesi nasıl yapılır? Birçok yemeğin yanına yakışan cevizli kuru domates mezesi tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...
03 Ocak 2022, Pazartesi 17:14 Son Güncelleme:
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Özellikle et ve tavuk yemeklerinin yanına çok yakışan cevizli kuru domates mezesi tarifi, evde yapabileceğiniz şahane bir lezzet. Peki, cevizli kuru domates mezesi nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız cevizli kuru domates mezesi tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...
CEVİZLİ KURU DOMATES MEZESİ TARİFİ
Cevizli kuru domates mezesi malzemeler
- 20-25 adet kuru domates
- 2 adet sarımsak
- 1.5 tatlı kaşığı kekik
- 1 yemek kaşığı dolusu nar ekşisi
- 3-4 yemek kaşığı zeytinyağı
- 4-5 adet ceviz(kırık)
- 4-5 dal ayıklanmış maydanoz
CEVİZLİ KURU DOMATES MEZESİ YAPILIŞI
- Domatesleri kaseye dökün, üzerine sıcak suyu ekleyin.
- 10-15 dakika yumuşaması için bekletin.
- Ardından domateslerin suyunu süzün, hafif kurulayın.
- İnce şeritler halinde doğranan domatesleri servis tabağına alın.
- Zeytinyağı, sarımsak(rende), kekiği küçük bir kasede hazırlayıp domateslerin üzerine dökün.
- Ceviz ve maydanozu ekleyip karıştırın.
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