Yemek Cevizli revani nasıl yapılır? Cevizli revani tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası
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Cevizli revani nasıl yapılır? Cevizli revani tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası

Yemek

Cevizli revani nasıl yapılır? Cevizli revani tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası

Çay ve kahve keyfilerinize lezzet katacak cevizli revani tarifi, evde yapabileceğiniz ve tadına doyum olmayan şahane bir lezzet. Peki, cevizli revani nasıl yapılır? Tadına doyamayacağınız ve ağızda dağılan şahane lezzetiyle cevizli revani tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...

17 Aralık 2021, Cuma 11:18 Son Güncelleme:
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Bağımlılık yapacak kadar nefis bir lezzete sahip olan cevizli revani tarifi, evde yapabileceğiniz hem kolay hem de lezzetli tariflerden biri. Peki, cevizli revani nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız cevizli revani tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler, püf noktası...

CEVİZLİ REVANİ TARİFİ

Cevizli revani malzemeler

  • 3 adet yumurta
  • 2 su bardağı yoğurt
  • 1 su bardağı sıvı yağ
  • 1 su bardağı şeker
  • 3 su bardağı irmik
  • 2 su bardağı un
  • 2 paket kabartma tozu
  • 1 paket vanilya
  • 1 su bardağı ceviz

ŞERBETİ İÇİN;

  • 4 su bardağı şeker
  • 4 su bardağı su

CEVİZLİ REVANİ YAPILIŞI

Öncelikle şerbetinizi hazırlayın.

Sonra, önce yumurta ve şekeri çırpın ,sonra yağ ve yoğurdu karıştırın.

Sonra sırası ile tüm malzemeleri ilave edin.

Tepsiye döküp fırına koyun.

Piştikten sonra çıkarın şerbeti dökün ve soğuduktan sonra servis yapın.

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