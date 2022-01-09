Görüntüsü ayrı tadı ayrı güzel olan cevizli rulo kurabiye tarifi, tadı damağınızda kalacak şahane bir lezzet. Peki, cevizli rulo kurabiye nasıl yapılır? Tadına doyamayacağınız cevizli rulo kurabiye tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...

CEVİZLİ RULO KURABİYE TARİFİ

Cevizli rulo kurabiye malzemeler

250 gram tereyağı oda ısısında

3 yemek kaşığı yoğurt

1 tatlı kaşığı kabartma tozu

3 su bardağı un 250 ml bardakla

İç harcı;

250 iri çekilmiş ceviz

2 yumurta akı (Sarılar üzerine)

1 su bardağı şeker

2 tatlı kaşığı tarçın

CEVİZLİ RULO KURABİYE YAPILIŞI

Hamur için tüm malzemeleri bir kapta yoğurun kenara alın.

İç harcı için tüm malzemeleri bir kasede karıştırın.

Hamurda iki beze alın.

Tezgaha az un serpip hamuru dikdörtgen şeklinde açın.

Cevizli harcın yarısını hamurun üzerine yayıp rulo halinde sarın. İster süz ister benim kestiğim şekil kesebilirsiniz.

Diğer hamuru da aynı şekilde yapıp fırın tepsisine dizin.

Üzerine yumurta sarılarını sürüp önceden ısıtılmış 190 derecede üzeri kızarana kadar pişirin.



