Cevizli sucuk tarifi: Nasıl yapılır? Evde cevizli sucuk yapımı

Cevizli sucuk tarifi hazırlarken pekmez kaynatmak ne kadar sağlıklı gibi sorular aklınızda oluşabilir. Bu durumdan endişelenmenize gerek yok. Pekmezin yapılışını bilenler zaten dutun saatlerce kaynatılarak yapıldığını, pekmezin bu şekilde hazırlandığını bilirler. Ancak hazır alınan pekmezlerin içerisinde katkı maddesi bulunduğundan ısı gördüğünde içerisinde çeşitli mikroorganizmalar üreyebilir. Bu nedenden dolayı cevizli sucuk tarifi hazırlarken mutlaka ev yapımı pekmez kullanmanızı tavsiye ediyoruz.

Evinizde sağlıklı atıştırmalık mis gibi içiniz rahat bir şekilde tüketebileceğiniz bir aperatif arıyorsanız cevizli sucuk tarifimiz tam size göre. İşte tadına bayılacağınız, sağlıklı cevizli sucuk tarifi.

Malzemeler

2 su bardağı dut pekmezi(üzüm pekmezi de olabilir ama daha sıvı olacağı için un oranını artırmanız gerekecektir)

1 yemek kaşığı tereyağı

1 su bardağı ceviz

4 yemek kaşığı un

CEVİZLİ SUCUK NASIL YAPILIR?

1.ADIM: Tereyağı ve pekmezi kavuruyoruz.

2. ADIM: Fokurdayana kadar kaynatıp(yaklaşık10dk) içine cevizi ekliyoruz.

3. ADIM: 5 dk. kadar kavurup unu ekliyoruz, un pekmezle özleşince altını kapatıp kenarlarını keserek açtığımız poşete sıcakken döküyoruz.

4. ADIM: Sucuk şeklini verip sarıyoruz ilk sıcağı geçince dolaba kaldırıyoruz. 1-2saat içinde bile katılaşacaktır. Dilimleyip kahve yanında çayın yanında tüketiyoruz.

5. ADIM: Yapımı oldukça kolay. Nişasta ile yapılan pestile benzeyen cevizli sucuktan çok daha pratik.

6.ADIM: Nişasta ile yapılan cevizli sucuğu kat kat pekmeze batırıp günlerce güneşte kurutmanız gerekiyor.