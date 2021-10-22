Türkiye Cevizlibağ Metrobüs Durağında benzer görüntüler

Cevizlibağ Metrobüs Durağında benzer görüntüler

Türkiye

Cevizlibağ Metrobüs Durağında benzer görüntüler

İstanbul’da haftanın son iş günü çıkış saatlerinde toplu ulaşım araçlarında yoğunluk oluştu. Cevizlibağ Metrobüs Durağında yolcularının araçlara binecekleri alana güçlükle ilerlediği görüldü.

22 Ekim 2021, Cuma 19:03 Son Güncelleme:
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Haftanın son iş günü çıkış saatlerinde toplu ualşım araçlarında yoğunluk dikkat çekerken, Cevizlibağ Metrobüs Durağında yolcular araçlara binecekleri alana güçlükle ilerledi. Yolcular, tıka basa dolu metrobüslere binmekte zorluk çekti.

Üniversite öğrencisi Reşat Doğan, "İstanbul’a yeni geldim ama böyle bir şey olamaz. Her gün saat fark etmeksizin çok kalabalık oluyor. Okula giderken de sıkışık gidiyoruz az önce de yine sıkışıktı. Bence seferlerini artması lazım ya da metroların artması lazım. Her şeyin artması lazım. Korona mesafesi iki metre ama biz bir santim bırakıyoruz. Böyle giderse vaka da artar, ölümler de artar. Bir el atılmalı bu duruma" dedi.

DHA

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