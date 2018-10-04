İstanbul'da D-100 yan yoldan çıkarak Cevizlibağ tramvay yoluna giren Gökhan Işık’ın kullandığı 34 DS 3413 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce aydınlatma direğine, ardından tramvaya çarptı.

2 KİŞİ YARALANDI

Tramvayın otomobili sürüklediği kazada otomobilin sürücüsü Gökhan Işık ile yanındaki kişi yaralandı.

Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından sürücü Gökhan Işık ile yanındaki kişiyi ambulansla Samatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Kazanın ardından tramvay seferleri kontrollü olarak sağlandı.

'MAKAS ATTI'

Otomobildekilerin makas atarak geldiğini ileri süren bir görgü tanığı, "Makas attı, önce kaldırıma ardından direğe çarptı, oradan tramvayın önüne düştü. Tramvay da onu sürükledi." iddiasında bulundu.



