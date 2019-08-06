Cevizlibağ'da tramvaya su tankeri çarptı!
Cevizlibağ'da Topkapı istikametine giden tramvaya su tankeri çarptı. Kazada yaralanan olmazken tramvay seferleri çift yönlü durduruldu. Tramvaydaki yolcular boşaltıldı. Olay yerinde çalışmalar sürüyor.
Tramvaydaki yolcular boşaltıldı. Olay yerinde çalışmalar sürüyor.
Kazanın ardından Metro İstanbul'un açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"T1 Kabataş- Bağcılar tramvay hattında, teknik bir arıza sebebiyle seferler Bağcılar- Cevizlibağ ve Topkapı- Kabataş istasyonları arasında yapılmaktadır."