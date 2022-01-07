Özellikle sokak hayvanlarına yapılan kötü muamelelerin önüne geçilmesi için görev yapan polisler, Edremit, Burhaniye ve Havran’ da sokak hayvanlarına mama dağıttılar. Sokak hayvanlarının koruyucusu polisler ayrıca vatandaşlara sokak hayvanlarına yapılacak kötü muamelelere karşı yapılması gerekenler ile ilgili bilgilendirme çalışması gerçekleştirdiler. Vatandaşlarında ilgisini gören hayvan koruma polisleri vatandaşlardan tam puan aldı.

İHA