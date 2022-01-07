Doğa Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Amirliği ekipleri 7/24 görev başında

Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Amirliği ekipleri 7/24 görev başında

Doğa

Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Amirliği ekipleri 7/24 görev başında

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği’ne bağlı ekipler Körfez ilçelerinde görev yapmaya başladı.

07 Ocak 2022, Cuma 14:55 Son Güncelleme:
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Özellikle sokak hayvanlarına yapılan kötü muamelelerin önüne geçilmesi için görev yapan polisler, Edremit, Burhaniye ve Havran’ da sokak hayvanlarına mama dağıttılar. Sokak hayvanlarının koruyucusu polisler ayrıca vatandaşlara sokak hayvanlarına yapılacak kötü muamelelere karşı yapılması gerekenler ile ilgili bilgilendirme çalışması gerçekleştirdiler. Vatandaşlarında ilgisini gören hayvan koruma polisleri vatandaşlardan tam puan aldı.

İHA

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