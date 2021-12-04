Çevre dostu bir tatile çıkmaya ne dersiniz?

Doğa dostu otel nedir?

Çevre ve doğa dostu (Grenn Key) otel listesine girebilmek için öncelikle 13 başlık altında 140 kriteri yerine getirilmek gerekiyor. Doğa dostu oteller; doğal kaynakların kullanımı konusunda hassas davranıp, ekolojik dengeye zarar vermiyor. Suyu, havayı ve toprağı kirletmeden inşa edilen bu işletmelerde elektrik, su gibi kaynakların bilinçli şekilde kullanılması, üretilen atık miktarının kontrol altında tutulması gibi kriterlere önem veriliyor.

No: 11 Hotel&Apartments – Asmalımescit

Bu otel, Türkiye’nin ilk uluslararası eko-etiketli, küçük, bağımsız şehir oteli oldu. İstanbul’un tam göbeğinde çevre dostu butik bir otelde konaklamak isterseniz burası tam size göre. İşletme, COVID-19 döneminde geri adım atmadan arkasında durduğu çevreci politikasıyla turizm endüstrisinin küresel anlamda en prestijli çevrecilik ve sürdürülebilirlik ödülü olan Green Key belgesiyle ödüllendirildi.

Hotel Caeli - Gelibolu

Gelibolu yarımadasındaki otel, 170 hektar alana sahip eşsiz Fransız üzüm bağlarıyla çevrili. İsimlerini dünyanın seçkin üzümlerinden alan 21 odası ve süiti var.

Alavya Otel – Alaçatı

Sakız, dut, zeytin ve hünnap ağaçlarının arasına serpiştirilmiş, 25 farklı odasıyla zarafet ve konforu bir arada sunuyor. Organik meyve-sebzeler ve taş fırın ekmekleriyle geleneksel Türk kahvaltısının keyfini çıkarın.

Olympos Lodge Çıralı Hotel - Antalya

Upuzun kumsalı, tertemiz denizi, etrafı saran asırlık ağaçlarıyla insanı içine çeken bir otelin 20 dönümlük bahçesinin tamamı sadece Olympos Lodge sakinlerine ait.

Club Marvy - Kuşadası

Ege’nin eşsiz maviliğine açılan, doğasındaki her canlıya saygı duyan Club Marvy, yerel değerlerle sadeliği harmanlıyor. Misafirlerine sadece tatil sunmuyor, ilham kaynağı da oluyor.

Omm Inn – Eskişehir

Tüm canlılara yaşanabilir bir gelecek bırakabilmek için Stay in Harmony adı altında uygulama başlatan otel, atık ayrıştırıyor, enerji tasarrufu yapıyor, temizlikte zararlı kimyasal yerine ozon teknolojisini kullanıyor.

Ariana Sustainable Luxury Lodge - Kapadokya

Otelin bahçesinin tadını çıkartabilir ya da otelden bisiklet kiralayarak civardaki yerleri gezebilirsiniz. Akşamları ise mevsimsel yiyecekler yiyip şarap tadımları yapabilirsiniz.

Ragnum Carya Golf&Spa Rewsort – Antalya

Yemyeşil çam ormanı ortasındaki otel, Türkiye’nin ilk LEED Gold sertifikalı golf oteli. Duş ve yağmur sularının tekrar doğaya kazandırılmasına olanak tanıyan gri boru sisteminin yanı sıra atık buhar enerjisi ile ısıtılan 90 metre uzunluğunda yüzme havuzu var.

Park Dedeman Levent – İstanbul

İstanbul’da ‘park’ konseptiyle açılan ilk otel, çevre dostu yapısı ve modern mimarisiyle LEED Gold sertifikası kazanandı. Oteli, havaalanına ulaşım kolaylığı da sunuyor.

Grand Yazıcı Club Turban – Marmaris

Denize sıfır konumu olan otel, çam ormanı içinde, 73 bin metrekare alana sahip. Sağlıklı, organik yemeklerin sunulduğu otelde kişiye özel ve toplu kullanıma açık termal havuzlar bulunuyor.



