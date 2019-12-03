Çevre dostu elçiler: Şirinler

Şirin Baba, Şirine, Güçlü Şirin, Gözlüklü Şirin… Onları izleyerek büyüyen çocuklar, anne-baba olduklarında kendi çocuklarını Şirinler'le tanıştırıyor; her filmlerinde beyaz perde aile boyu renkleniyor, Şirinler ürünleri yıl boyunca raflarda yerini koruyor.

Minik mavi dostlarımız ise, kendilerine olan bu ilginin hakkını, geleceği korumaya katkı sağlayarak veriyor.

Dünyanın geleceğini korumak için ilham veriyorlar

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri kapsamında Birleşmiş Milletler Elçileri olan Şirinler, tüm insanlığın ve dünyanın geleceğini korumak için, iklim değişikliğinden kumsalların temizliğine birçok önemli konuya ilham verici bir şekilde dikkatleri çekiyor.

168 milyon kişi ile kumsalları temizleyerek gündeme geldiler

Sürdürülebilirlik temalı yeni görsel dünyaları ile tekstilden kırtasiyeye, gıdadan kişisel bakıma tüm ürün gruplarına çevre dostu yaklaşımın en şirin halini ulaştırmaya hazırlanan Şirinler; Eylül ayında, dünyanın dört bir yanından 168 milyon kişi ile kumsalları temizleyerek gündeme gelmişti.

Aileye, arkadaşlığa ve doğaya verdikleri önem ile nesiller boyu efsane haline gelen Şirinler, daha birçok neslin efsanesi haline gelecek gibi görünüyor!