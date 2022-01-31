Çevre etiketi dünyada tanınacak

Dünyada kaynakları verimli kullanmak ve çevreyi korumak için adımlar hız kazandı. Türkiye’nin de taraf olduğu Paris İklim Değişikliği anlaşması ile artık ülkeler ‘çevre dostu’ ürünlere yöneliyor. Öyle ki çevreye zarar veren ürünler bazı ülkelerin sınırlarından bile giremeyecek. İşte bu kapsamda Türkiye’nin de tüketicilerin çevreye zararsız ürünlere ulaşmasını sağlayacak ‘Türkiye Çevre Etiketi’ uygulaması bulunuyor. Bu uygulama şimdi küresel ağa dahil oldu.

İHRACATTA AVANTAJ

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 29 Aralık 2021 tarihli imzasıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen ‘Türkiye Çevre Etiketi Sistemi’, Küresel Eko Etiket Ağı’na üye oldu. 60 ülkenin yer aldığı Küresel Eko Etiket Ağı ile Türkiye Çevre Etiketi küresel ölçekte tanınacak. Bu sayede enerji verimliliğine, ısı ve su tasarrufuna önem veren firmalar ile çevreye duyarlı vatandaşlar ortak değerlerde buluşurken, bu etikete sahip ürünler ihracatta ayrıcalık kazanacak.

STANDART BELİRLENİYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan edinilen bilgiye göre, Türkiye Çevre Etiketi Sistemi kapsamında ürün ve hizmet grupları için Avrupa Birliği Eko-Etiket Tüzüğü ile uyumlu standartlar belirleniyor ve bu standartları sağlayan ürünlere etiket veriliyor. Bakanlık şu ana kadar seramik, tekstil, temizlik kağıdı, elde yıkama bulaşık deterjanı, kişisel bakım ve kozmetik, cam ürün grubu ile turistik konaklama hizmet grubu alanlarında kriterleri belirledi.

4 YIL SÜREYLE VERİLİYOR

Çevre etiketi almaya hak kazanan ürünün ambalajında ‘Türkiye Çevre Etiketi’ logosu kullanılabiliyor. Çevre etiketi 4 yıl süre için veriliyor. Süre bitiminden 180 gün önce talep edilmesi halinde yeniden değerlendirme yapılıyor ve süre uzatılabiliyor.

Şu ana kadar onlarca ürün Çevre Etiketi aldı.

SÜREÇ NASIL İŞLİYOR?

Gönüllülük esasına dayalı uygulama kapsamında firmalar bakanlığa başvuru yapıyor. Ürünlerinde sürdürülebilir hammadde kullanan, üretim sürecinde çevre dostu olan ve çevreye duyarlı ambalaj tercih eden firmalar teknik inceleme sonucunda Çevre Etiketi kullanıcısı olabiliyor. Ürünlerin kriterlere uygunluğu bakanlık tarafından denetleniyor.