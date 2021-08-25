Çevre kirliliği, fokların acılı bir şekilde ölmesine neden oluyor
Namibya kıyılarında toplanan foklar, insanların doğaya verdiği zararı bir kez daha gözler önüne serdi. Fokların çoğu, takıldıkları balıkçı ağları nedeniyle yara içindeydi. Bu ağlar, zamanla fokların acılı bir şekilde ölmesine neden oluyor.
25 Ağustos 2021, Çarşamba 09:10 Son Güncelleme:
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Geçen yıl İsveç’te yapılan bir araştırma, insanlığın, doğadaki diğer canlılara karşı iklim değişikliğinden daha büyük bir tehdit olduğunu ortaya koymuştu. Araştırmaya göre; son 126 bin yılda 351 memeli türünün nesli tükendi. Bunların yüzde 80’i ise son 500 yılda yok oldu. Yok olan türlerden yüzde 96’sının tükenmesinin sebebi ise insan nüfusunun artışı. Doğal yaşam alanları kaybolan, insanlığın yarattığı çevre kirliliğine maruz kalan birçok hayvan ölüme mahkum oluyor.
https://twitter.com/19_comunidad/status/1430189408129531910
Afrika ülkesi Namibya kıyılarında toplanan yüzlerce fok, insanlığın hayvanlara karşı ne kadar büyük bir tehdit olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Fokların çoğu balıkçı ağlarına takılmıştı. Yavruyken takıldıkları bu ağlar, foklar büyüdükçe vücutlarında derin kesiklere yol açıyor. Eğer ağlardan kurtarılmazlarsa, bu yaralar acılı bir ölüme sebep oluyor. Namibya’da sadece bu yılın ilk 7 ayında 600 fok, ağlardan kurtarıldı.