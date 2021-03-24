Çevre kirliliği penis boyutunun küçülmesine neden oluyor

Euronews'in haberine göre; Dr. Swan dünyanın bazı bölgelerinde 20'li yaşlarında olan ortalama bir bireyin doğurganlığının büyükannesinin 35 yaşındaki doğurganlığından daha az olduğunu belirterek bunun küresel bir varoluşsal kriz olduğuna dikkat çekti.

Kitapta modern dünya şartlarının insanların üreme gelişimlerini olumsuz etkilediği ve insan neslinin geleceğini tehlikeye attığı argümanının öne sürüyor. Verilerle kirliliğin nasıl ereksiyon bozukluğu, kısırlık ve küçük penisle doğan bebek sayısında artışa neden olduğu anlatılan kitap aslında insan ırkının nasıl bir tehlike altında olduğunu vurguluyor.

Kirlilik bu soruna nasıl yol açıyor?

Dr. Swan'ın araştırmasına göre bozulmanın kaynağı hormonların salgılanmasına etki edebilen ve plastik üretiminde kullanılan ftalatlar. Bu kimyasal gruptaki maddeler herhangi bir malzemenin elastikiyetini artırmakta kullanılıyor. Oyuncaklar, gıda ambalajları, deterjanlar ve kozmetik ürünler gibi çok geniş bir kullanım alanları bulunuyor. Dr. Swan'a göre bu maddeler radikal bir biçimde insan gelişimine zarar veriyor.

Swan, "Bebekler daha anne karnında maruz kaldıkları kimyasallar nedeniyle dünyaya kontamine olmuş bir şekilde geliyorlar" diyor.

2000 yılında insan vücudundaki düşük miktardaki ftalatları ölçmek mümkün hale gelince Swan araştırmalarını bu kimyasalların nasıl anneden babaya geçtiği, kadınlardaki cinsel isteğe etkisi ve son olarak da penis boyutuna etkisi üzerine yöneltmiş.

40 yıla yayılan ve erkeklerin sperm sayısı ve kalitesi üzerine yapılan ve 2017'de yayınlanan araştırma çevre kirliliğinin sperm sayısına etkisini incelemiş. 45 bin erkek üzerinde yapılan 185 araştırmayı analiz eden Swan ve ekibi gelişmiş batılı ülkelerdeki erkeklerin sperm sayısının 1973 ve 2011 yılları arasında yüzde 59 oranında düştüğünü tespit emiş.

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