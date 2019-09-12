Çevre kirliliğine dikkat çekmek için nehri boyadılar

İsviçre'de yaklaşık 30 kişilik bir grup aktivist, Limmat Nehri'ni yeşile boyadı.

Tepki çeken görüntü sonrası çevreciler açıklama yaptı

Artan çevre kirliliğine dikkat çeken çevreciler, nehri boyamak için ‘floresein disodyum tuz’ kullanıldığını, bunun da sofra tuzu ile aynı etkide olduğunu açıkladı.

Yaptıkları bu eylemin “Ekosistemin yaklaşmakta olan çöküşüne ve içinde yaşadığımız toksik sisteme dikkat çekmek” olduğunu söyleyen eylemciler nehirde bir süre yüzdü.



