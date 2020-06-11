Türkiye Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Deniz temizliği yaptığımız İztuzu'ndaki tablo içimizi acıttı
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Deniz temizliği yaptığımız İztuzu'ndaki tablo içimizi acıttı

Türkiye

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Deniz temizliği yaptığımız İztuzu'ndaki tablo içimizi acıttı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "Deniz temizliği yaptığımız Dalyan İztuzu'ndaki tablo hepimizin içini acıttı. Denizlerimizi, kıyılarımızı kirletmeyelim, koruyalım." ifadelerini kullandı.

11 Haziran 2020, Perşembe 19:40 Son Güncelleme:
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Twitter hesabından caretta carettaların en önemli yaşam alanı olan İztuzu Plajı'nın görüntülerini ve deniz temizliğinin ardından çıkan çöplerin yer aldığı videoya yer verdi. "#SıfırAtıkMavi" etiketiyle paylaşımda bulunan Kurum, şunları kaydetti:

"Deniz temizliği yaptığımız Dalyan İztuzu'ndaki tablo hepimizin içini acıttı. Deniz çöplerinin çevreye, doğaya, deniz ekosistemine telafisi olmayan zararlar verdiğini unutmayalım. Denizlerimizi, kıyılarımızı kirletmeyelim, koruyalım."



AA


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