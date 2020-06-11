Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Deniz temizliği yaptığımız İztuzu'ndaki tablo içimizi acıttı
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "Deniz temizliği yaptığımız Dalyan İztuzu'ndaki tablo hepimizin içini acıttı. Denizlerimizi, kıyılarımızı kirletmeyelim, koruyalım." ifadelerini kullandı.
11 Haziran 2020, Perşembe 19:40 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Twitter hesabından caretta carettaların en önemli yaşam alanı olan İztuzu Plajı'nın görüntülerini ve deniz temizliğinin ardından çıkan çöplerin yer aldığı videoya yer verdi. "#SıfırAtıkMavi" etiketiyle paylaşımda bulunan Kurum, şunları kaydetti:
"Deniz temizliği yaptığımız Dalyan İztuzu'ndaki tablo hepimizin içini acıttı. Deniz çöplerinin çevreye, doğaya, deniz ekosistemine telafisi olmayan zararlar verdiğini unutmayalım. Denizlerimizi, kıyılarımızı kirletmeyelim, koruyalım."
https://twitter.com/murat_kurum/status/1271093600743497728
AA