Türkiye Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum’dan sokak hayvanları için çağrı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum’dan sokak hayvanları için çağrı

Türkiye

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum’dan sokak hayvanları için çağrı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgının devam ettiği günlerde sokak hayvanlarının unutulmaması gerektiğini belirterek, "Evimizin önüne bir kap su, bir kap mama bırakarak onları yalnız bırakmayalım" dedi.

03 Nisan 2020, Cuma 01:39 Son Güncelleme:
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Twitter hesabından 4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü dolayısıyla paylaşımda bulundu. Bakan Kurum, paylaşımda, "Bu zor günlerde sokaklardaki can dostlarımızı unutmuyor, evlerimizin önüne bir kap mama ve su bırakıyoruz. Bu çağrıyı paylaşarak sen de destek ol, dostlarımıza hep birlikte sahip çıkalım" ifadelerine yer verdi.


 Kurum, paylaşımında Bakanlıkça 4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü dolayısıyla hazırlanan videoya da yer verdi.

İHA

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