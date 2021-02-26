Ekonomi Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan 'Kanal İstanbul' müjdesi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan 'Kanal İstanbul' müjdesi

Ekonomi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan 'Kanal İstanbul' müjdesi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum "2021 yılı içerisinde projemizin ihalesini yapacağız ve kararlı bir şekilde de inşallah Kanal İstanbul Projesi’ni İstanbul’umuza, Türkiye’mize kazandıracağız." dedi.

26 Şubat 2021, Cuma 19:33 Son Güncelleme:
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  • "Kanal İstanbul Projesi gerçekten vizyon bir proje. Türkiye’yi dünyada lider bir ülke yapacak, İstanbul’umuzun marka değerine marka katacak bir projedir ve bu noktada her türlü ayrıntı, detay düşünülmektedir"

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