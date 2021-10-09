Türkiye Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 10 coğrafi bilgi sistemi uzman yardımcısı alıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 10 coğrafi bilgi sistemi uzman yardımcısı alıyor

Türkiye

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 10 coğrafi bilgi sistemi uzman yardımcısı alıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 10 coğrafi bilgi sistemi uzman yardımcısı alımı yapacak.

09 Ekim 2021, Cumartesi 17:23 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere “Coğrafi Bilgi Sistemi Uzmanlığı Yönetmeliği” hükümleri çerçevesinde mesleğe özel yarışma sınavı ile 10 (on) Coğrafi Bilgi Sistemi Uzman Yardımcısı alınacak. Yarışma sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılacak.

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