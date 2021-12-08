Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 170 sözleşmeli personel alımı

6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun uyarınca, 2012/3945 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile çıkarılan “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Uygulamalarında Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına Dair Esaslar”a göre istihdam edilmek üzere sözlü sınav sonucuna göre ilanda belirtilen genel ve özel şartlar çerçevesinde toplam (170) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

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