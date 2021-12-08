Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 170 sözleşmeli personel alımı
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Uygulamaları kapsamında çalıştırılmak üzere sözleşmeli personel alacağını duyurdu.
08 Aralık 2021, Çarşamba 17:11 Son Güncelleme:
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6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun uyarınca, 2012/3945 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile çıkarılan “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Uygulamalarında Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına Dair Esaslar”a göre istihdam edilmek üzere sözlü sınav sonucuna göre ilanda belirtilen genel ve özel şartlar çerçevesinde toplam (170) adet sözleşmeli personel alınacaktır.