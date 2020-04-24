Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 349 personel alacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 349 personel alacağını duyurdu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilecek sözleşmeli pozisyonlara yerleştirme yapılacaktır" denildi.