Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 349 personel alacak
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü, 349 personel alınacağını duyurdu.
24 Nisan 2020, Cuma 17:13 Son Güncelleme:
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 349 personel alacağını duyurdu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilecek sözleşmeli pozisyonlara yerleştirme yapılacaktır" denildi.
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