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Türkiye Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 349 personel alacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 349 personel alacak

Türkiye

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 349 personel alacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü, 349 personel alınacağını duyurdu.

24 Nisan 2020, Cuma 17:13 Son Güncelleme:
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 349 personel alacağını duyurdu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilecek sözleşmeli pozisyonlara yerleştirme yapılacaktır" denildi.

Personel alımı ilanı için tıklayın

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