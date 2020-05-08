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Türkiye Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan 'maske ve eldiven' uyarısı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan 'maske ve eldiven' uyarısı

Türkiye

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan 'maske ve eldiven' uyarısı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, maske ve eldiven atıklarının en az 72 saat çift poşette bekletildikten sonra çöpe atılması konusunda uyarıda bulundu.

08 Mayıs 2020, Cuma 19:27 Son Güncelleme:
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını sürecinde maske ve eldiven atıklarının en az 72 saat çift poşette bekletildikten sonra çöpe atılması konusunda vatandaşları uyardı. Bakanlığın sosyal medya hesaplarından yapılan videolu paylaşımda, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınına karşı kullanılan maske ve eldivenlerin doğaya atılmaması gerektiği bildirildi.

"#72SaatBeklet" etiketiyle yapılan paylaşımda, "Güzel günler yakında. Korona salgınını hayatımızdan tamamen çıkarmak için maske ve eldiven atıklarımızı en az 72 saat çift poşette beklettikten sonra çöpe atalım. Atıklar corona virüsle mücadelemize engel olmasın." ifadeleri kullanıldı.



AA


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