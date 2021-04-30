Çevrecilerin engelleyemediği projeyi, sinek kuşu durdurdu

Britanya Kolumbiyası eyaletinde yürütülen petrol boru hattı projesi Trans Mountain, 2018'de Kanada Başbakanı Justin Trudeau hükümeti tarafından satın alınmıştı. Proje kapsamında bölgede halihazırda bulunan petrol boru hattının kapasitesinin üç kat artırılması planlıyor. 10 milyar dolarlık çalışmayla hat üzerinden günde taşınan 300 bin varillik petrol miktarının 890 bin civarına yükseltilmesi öngörülüyor. Proje kapsamındaki inşaatların çevrede yok açtığı tahribat sık sık gündeme gelmişti.

KUŞLARIN YUVA YAPTIĞI AĞAÇLAR KESİLDİ

Britanya Kolumbiyası bölgesinde bazı topluluklar inşaat çalışmaları kapsamında, kuşların yuva yaptıkları ağaçların kesildiğine dair uyarıda bulunmuştu. Son yapılan çalışmalarda Anna sinek kuşu olarak bilinen Calypte anna'nın yuvasının bulunduğu ağaçların kesildiği tespit edildi.

KORUNMA ALTINDALAR

Bu göçmen kuşların soyu tükenme tehlikesi altına olmasa bile ülkede federal yasalarla koruma altındalar.

Anna sinek kuşu

İNŞAAT DURDURULDU

Devlete bağlı Çevre ve İklim Değişikliği Kanada, inşaatın 21 Ağustos'a kadar durdurulmasına karar verdi.

Açıklamada, "Aktif olarak canlıların bulunduğu yuvaların yakınında yer alan bitki örtüsü ve ağaçların kesilmesi ya da buldozer, elektrikli testere ve benzer ağır iş makinelerinin kullanılması, bu yuvaların olumsuz etkilenmesine veya yok olmasına neden olabilir" denildi ve "göçmen kuşların özellikle bu dönemde tehlike altında olduğu" belirtildi.

Burnaby bölgesi sakinleri, şirketin koruma altındaki kuşları ve yuvalarını önemsemeden çalışmalarına devam etmesinden endişeliydi.

ŞİRKETTEN AÇIKLAMA

Öte yandan şirket açıklamasında hayvanların yuva yapma mevsimleri dışındaki dönemlerde ağaçları kesmeye çalıştıklarını belirtirken, "bunun her zaman uygulanabilir olmadığını" da kabul etti.

SİNEK KUŞU NEDİR?

Sinek kuşu veya kolibri, sinek kuşugiller (Trochilidae) familyasını oluşturan küçük kuş türlerinin ortak adı. Havada asılı kalıp kanatlarını çok hızlı çırparak durabilmeleriyle tanınırlar. Türüne bağlı olarak saniyede 15 ila 80 kez kanat çırpabilirler.

Havada asılı kalmalarının yanı sıra, geriye doğru ve dikey olarak uçabilirler ve çiçeklerin nektarlarını ince gagalarıyla emerken sabit konumda kalabilirler.Kanatlarını hızlıca çırpmaları, insanın ağzı kapalıyken ses çıkartmaya çalışmasına benzer bir ses sunar.

Kaynak: Independent Türkçe





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