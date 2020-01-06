Çevreye duyarlı çocuklar yetiştirmek için neler yapılmalı?

Çevre krizinin sonuçları hayatın her noktasında görülürken, uzmanlar görülürken, uzmanlar çocuklarımızı bu konuda eğitmemizin önemine dikkat çekiyor. Ailelere çocuklarının yaş gruplarına göre şunlar öneriliyor:

Çocuklarınızla tohumlar ekin, hayvanları sevin

0-6 Yaş

Bu yaştaki çocuklar teknik terimleri anlamayacakları, doğal dengeyi kafalarında canlandıramayacakları için önce onlara insanların diğer canlılar üzerinde etkisi olduğunu gösterin. Tohumlar ekin, hayvanları sevin. Bir tohumla ilgilendiğinde onun büyüdüğünü görmek çocuğun bu dengede bir etkisi olduğunu anlamasını sağlayacaktır.

Küresel ısınmayı çocuğunuza anlatın

6-12 Yaş

Çocuğunuzun küresel ısınma gibi kavramları doğru öğrenmesini sağlayın. Politikacıların, büyük şirketlerin bunları önemsiz gösterme çabasına karşı çocuğunuzu uyarın. Sıcaklıkların, oksijen seviyesinin, orman yangınlarının, sellerin bağlantılı olduğunu anlatın. Ancak onu korkutmayın ve yetişkinlerin bu sorunları çözmek için çalıştığını söyleyin.

Çocuğunuza çevre ile ilgili sorumluluklar verin

12-14 Yaş

Bu dönemde çocukların bilimsel merakları, çevreyi algılama kapasiteleri yükselişe geçer. Çocuğunuzun merakını, çevreyle ilgili soru sormasını teşvik edin. Çocuğunuzun öğrendiklerini, kendi geliştirdiği fikirleri konuşarak, resim çizerek ifade etmesine ön ayak olun. Çevre ile ilgili sorumluluklar vererek ona bu mücadelenin bir parçası olduğunu öğretin.

Bırakın o sizi eğitsin

14-18 Yaş

Çocuğunuzun fosil yakıtlar, alternatif enerji kaynakları gibi konularda sizden daha bilgili olacağı zamana geldiniz. Bırakın artık o sizi eğitsin. Çevre konusunda size öğretmenlik yapmaya kalktığında savunmaya geçmeyin. Sizin çevre mücadelesi konusunda ‘pesettiğinizi’ çocuğunuz görmemeli. Onunla birlikte mücadele edeceğinizi ona göstermelisiniz.