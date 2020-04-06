Çevrimiçi süreleri arttı; Siber risklere dikkat

Son dönemde mobil ve ağ üzerinde karşılaşılabilecek zararlı içeriklerin arttığına işaret eden Anadolu Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Levent Sönmez; tüm kullanıcıları siber güvenlik konusunda uyardı. Anadolu Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Levent Sönmez, salgına bağlı olarak siber aktivitelerin artmasının bu riski yükselttiğine dikkat çekerek; “Özellikle son bir haftada, içeriğinde coronavirus, covid19 gibi kelimelerin geçtiği zararlı içerikler barındırabilen web sitesi adı ve adreslerinde ciddi bir artış yaşanıyor” dedi.

Sönmez; siber saldırılarda kullanılan başlıca yöntemleri şöyle sıraladı: “E-posta üzerinden oltalama ile bilgisayarlarda verilerin şifrelenmesi; zararlı içeriklerin Koronavirüs Yayılım Hızı haritasını gösteren web siteleri üzerinden servis edilmesi; zararlı içerik barındıran mobil uygulamaların ve bilgisayarlardaki zararlı Koronavirüs uygulamalarını ortadan kaldıracağını vadeden uygulamalar başlıca yöntemler.”

Güvenlik önlemleri alınmalı

Evden çalışma, uzaktan eğitim gibi nedenler olmak üzere çevrimiçi olma sürelerinin artmasıyla birlikte hem bireyler hem de şirketler için siber güvenliğin daha da ön plana çıktığına işaret eden Sönmez; “Teknolojinin hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline geldiği bu süreçte hepimiz siber saldırganlar için daha fazla hedef haline geliyoruz. Bu konuda gerekli önlemleri almak çok önemli. Siber riskler maddi kayıpların yanı sıra özellikle şirketler için itibar kayıplarını da beraberinde getirebiliyor. Bu nedenle güvenilir olmayan içeriklerden uzak durulmasını öneriyoruz. Öte yandan siber güvenlik sigortaları yine bu konuda sunduğu teminatlarla hem bireyleri hem de şirketleri güvence altına alıyor” diye konuştu.

Bireylere de şirketlere de siber sigorta kalkanı

Anadolu Sigorta olarak bireyler için ‘Bireysel Siber Güvenlik Sigortası’ ve ticari işletme ve KOBİ’ler içinde çok uygun primlerle siber risklere karşı koruyan ‘Ticari Siber Güvenlik Paket Sigortası’ ürünleri bulunduğunu belirten Sönmez, “Bu konuda güvence sağlıyoruz. Siber ürünlerimiz için bazı paydaşlarımızla kurduğumuz iş birliklerimiz kapsamında yürütülen dönemsel kampanyalarımız ve diğer indirimlerimizle sunduğumuz fiyat avantajlarını da takip etmekte fayda var. Örneğin, şirketimizde KOBİ Paket poliçesi bulunan sigortalılarımıza Ticari Siber Güvenlik Paket Sigortası’nda yüzde 5 oranında indirim uygulayarak; risklere karşı uçtan uca koruma altında olmaya teşvik ediyoruz” diye konuştu.