Ceyda Ateş aile pozunu paylaştı

2018 yılında Buğra Toplusoy ile Miami'de evlenen ve geçtiğimiz aylarda kızı Talya'yı kucağına alan oyuncu Ceyda Ateş, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. İlk kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan Ateş, eşi ve kızı ile birlikte Miami sokaklarında yürüyüş yaparken çekilen karelerini sosyal medya hesabından yayınladı.

'İki ay bugün'

32 yaşındaki Ceyda Ateş'in, "İki ay bugün... Miami'de Volkan'ın objektifine yakalandık" notunu düştüğü gönderi takipçilerinden 33 binden fazla beğeni aldı.

'Yorgunluk'

Makyajsız pozunu da sosyal medya hesabından yayınlayan Ateş, paylaşımına "Uzayan saçlarım ve yorgunluk... Saçları örgü yap, aç..." notunu düşmüştü.

'Setlere döneceğim'

Oyuncu, kızı için dadı tutmadığını ve eşi Buğra Toplusoy ile birlikte baktıklarını da ifade etmişti. Ceyda Ateş, bir takipçisinin "Bebekten dolayı setlere uzun bir süre uzak mı kalacaksınız?" sorusuna "Hayır. Doğumdan kısa bir süre sonra döneceğim setlere" şeklinde yanıt vermişti.

'Her şey kontrol altında'

Ünlü oyuncu, "Çok az kilo aldınız? Sağlığınız nasıl?" sorusunu ise şu şekilde cevaplamıştı:

Hem benim, hem de bebişin sağlığı yerinde. Düşünülenin aksine az kilo almak hem bebek, hem anne için daha sağlıklı. Doktorum benim için 10, maksimum 12 kilo ile tamamlamamı söyledi. Her şey kontrol altında.



