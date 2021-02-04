Ceyda Ateş eski formuna kavuştu
Hamilelik döneminde 9 kilo alan Ceyda Ateş 5 kilo vererek eski formuna kavuştu. Ceyda Ateş hamilelik döneminde de yediğine içtiğine dikkat etmişti.
04 Şubat 2021, Perşembe 07:00 Son Güncelleme:
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İş insanı Buğra Toplusoy ile 2018’de evlenip Miami’ye gelin giden Ceyda Ateş 26 Kasım’da kızı Talya’yı dünyaya getirmişti. Yaz başında bebeği ile Türkiye’ye gelecek olan taze anne eski formuna kavuştu bile. Ceyda, “Hamilelik dönemimde 9 kilo alıp 56’ya çıkmıştım. 5’ini verdim. Sağlıklı besleniyor ve spor yapıyorum” diye konuştu.
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