Roman mağazalarının veliahtı Buğra Toplusoy, yıllar önce Ceyda Ateş'le aşkına karşı çıkan ailesine kızıp Türkiye'yi terk etti. Florida'da güzel oyuncuyla yeni bir hayat kuran sosyetik genç, 2018'de evlendi; kısa süre önce de baba oldu. Buğra Toplusoy'un yeni kurduğu ve hızla büyüyen şirketi de "Her şerde bir hayır vardır" sözünün kanıtıydı.

TÜRKLERİ ÇALIŞTIRIYOR

Toplusoy, kaçarcasına gittiği ABD'de Troy Group isimli bir şirket kurdu. Sosyetik genç, özellikle kendi villasının da bulunduğu Florida'daki harap haldeki evleri alıp yeniden yaptırıyor. Yanında daha çok Türkleri çalıştırarak da takdir toplayan Toplusoy, yenilediği evleri de alışından en az 2 katı fazlasına satıp yüz binlerce dolar kazanıyor.









FİT ANNENİN SIRRI

Ceyda Ateş, kızı Thalia'ya hamileliğinde 9 kilo alıp 47'den 56'ya çıktı. Kasım sonunda anne olan 31 yaşındaki oyuncu, aldığı tüm kilolarını verdi.

Sırrını ise dün açıkladı. Güzel oyuncu, bol bol içerisine yeşil çay, tarçın, zencefil, limon, maydanoz ve nane kattığı suyu içiyor. Her sabah da bir kaşık elma sirkesi içiyor. (Takvim)



