Ceyda Ateş koronavirüs aşısı oldu
Eşi Buğra Toplusoy'la ABD'de yaşayan Ceyda Ateş, koronavirüs aşısı oldu. Ünlü oyuncu, o anları sosyal medyada paylaştı.
15 Nisan 2021, Perşembe 16:17 Son Güncelleme:
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Instagram hesabından aşı olduğu anı paylaşan Ceyda Ateş, "Bugün ben de aşımı oldum. ABD'de şu an 16 yaş üstü herkes aşı olabiliyor. Dilerim herkes aşısını en kısa zamanda olur ve bu hastalıktan kurtuluruz" mesajını yazdı.
Takipçilerine seslenen oyuncu, "Lütfen dikkat edin, 'nasıl olsa elbet olacağız' diye düşünmeyin. Sevdiklerimizi kaybetmeyelim. Tanımadığımız kişilerin sevdiklerini de kaybettirmeyelim" ifadelerini kullandı.