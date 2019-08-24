Ceyda Ateş ‘Çocuk’ dizisinden gelen teklifi kabul etti. İstanbul’a döndü. Bunun üzerine çiftin arasında problem yaşandığı iddia edildi. Ancak Ceyda Ateş ile Buğra Toplusoy bir anlaşma yapmış.

Buna göre; Buğra Bey 2 ayda bir İstanbul’a gelecek. Haftada 6 gün sette çalışacak olan Ceyda Ateş ise 2 kez ABD’ye gidecek.

Müge Dağıstanlı/ POSTA