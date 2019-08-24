Ceyda Ateş ve Buğra Toplusoy'dan Miami- İstanbul anlaşması
Ceyda Ateş eşi Buğra Toplusoy’un işleri nedeniyle 5 yıl önce Amerika-Miami’ye yerleşmiş, oyunculuğa ara vermişti
Ceyda Ateş ‘Çocuk’ dizisinden gelen teklifi kabul etti. İstanbul’a döndü. Bunun üzerine çiftin arasında problem yaşandığı iddia edildi. Ancak Ceyda Ateş ile Buğra Toplusoy bir anlaşma yapmış.
Buna göre; Buğra Bey 2 ayda bir İstanbul’a gelecek. Haftada 6 gün sette çalışacak olan Ceyda Ateş ise 2 kez ABD’ye gidecek.
Müge Dağıstanlı/ POSTA