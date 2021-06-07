Ceyda Düvenci aşka geldi, eşini öpücüklere boğdu

Bülent Şakrak ve eşi Ceyda Düvenci, çocukları Melisa Nur Akgün, Okan Ali Şakrak ile Bodrum’da. Ceyda Düvenci ve ailesi önceki gün Yalıkavak D Plaj Evleri’nde görüntülendi. Sabah saatlerinde plaja inen Düvenci oğlu Okan Ali su tabancasıyla oynarken videoya çekti. Bülent Şakrak ise öğle saatlerinde geldi.

Ceyda Düvenci şezlongdan kalkıp eşine sarıldı. Aşka gelip onu öpücüklere boğdu. Denize girip oyun oynayan çocuklarını da göz hapsine aldı. Bülent Şakrak yakından ilgilendiği oğlu ve kızıyla sürekli şakalaştı.