Magazin Ceyda Düvenci aşka geldi: Öptüm, kokladım bol bol

Ceyda Düvenci aşka geldi: Öptüm, kokladım bol bol

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Ceyda Düvenci aşka geldi: Öptüm, kokladım bol bol

Oyuncu Ceyda Düvenci, aynı dizide rol aldığı meslektaşı Bülent Şakrak ile aşk yaşamaya başlamıştı. Ünlü çift, 2015 yılında nikah masasına oturmuştu. Ailesiyle Bodrum'da yaşayan Düvenci, eşi ile fotoğrafını sosyal medyada paylaştı.

15 Haziran 2021, Salı 14:37 Son Güncelleme:
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Aşka gelen Ceyda Düvenci (44), kendisi gibi oyuncu olan eşi Bülent Şakrak'a (43) Instagram hesabı üzerinden övgüler yağdırdı.

Eşiyle pozlarını yayınlayan Düvenci, romantik gönderisine şu notu yazdı:

"Canım sevgilim, yine baş başa zaman geçirmenin keyfini yaşadım seninle. Hayatın içinde el ele yedi senede başardığımız, başaramadığımız, oldurduğumuz, olduramadığımız her şeye bin şükür ettim yine. Öptüm, kokladım seni bol bol. Güldük dolu dolu, bazen de gözyaşları durmadı aktı, akamadığı zamanlara inat. Her ana kattığımız kıymete bin şükür. Yine gönlü kocaman insanlar tanıdık, dostlara doyduk, evlatları özledik. Ne büyük şans hepsi de. Romantik yemeğin ortasına iş sıkıştırdım o an bile elimi bırakmadın. Varlığına bin şükür. Seni çok seviyorum. Hakkını aşkla verdiğimiz her gün için bize kocaman bir aferin."

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