Ceyda Düvenci: Bülent ‘Yeni sevgili yaptım’ deyip duruyor
Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak, Aralık 2015’te evlenmiş, Temmuz 2017’de oğulları Okan Ali’yi kucaklarına almıştı
Ali Keser/ POSTA
Ceyda Düvenci önceki gün Nişantaşı City’s AVM’deydi. Kakül kestirip boyattığı saçları ve verdiği kilolarla dikkat çekti.
'4 kilo daha incelmem gerekiyor'
Oyuncu, “Kısa zamanda 5 kilo verdim. Şeyda Coşkun ile çalışıyorum. 4 kilo daha incelmem gerekiyor” dedi.
'Yeni imajımı eşim çok beğendi'
Sonra ekledi: “Yeni imajımı eşim çok beğendi. Bülent ‘Yeni sevgili yaptım’ deyip duruyor. Bu, bana da iyi geliyor.”
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