Ceyda Düvenci: Bülent ‘Yeni sevgili yaptım’ deyip duruyor

Ali Keser/ POSTA

Ceyda Düvenci önceki gün Nişantaşı City’s AVM’deydi. Kakül kestirip boyattığı saçları ve verdiği kilolarla dikkat çekti.

'4 kilo daha incelmem gerekiyor'

Oyuncu, “Kısa zamanda 5 kilo verdim. Şeyda Coşkun ile çalışıyorum. 4 kilo daha incelmem gerekiyor” dedi.

'Yeni imajımı eşim çok beğendi'

Sonra ekledi: “Yeni imajımı eşim çok beğendi. Bülent ‘Yeni sevgili yaptım’ deyip duruyor. Bu, bana da iyi geliyor.”

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