Dünya çapında pandemiye yol açan corona virüs salgınını; maske kullanımı, hijyen kurallarını ve fiziksel mesafeyi şart haline getiriyor. Başarılı oyuncu Ceyda Düvenci ve Dr. Ender Saraç, Sleepy Bebekler Kulübü’nün resmi Instagram hesabında canlı yayında buluştu.

İki isim ‘yeni normale’ geçiş sürecinde dikkat edilmesi gerekenleri ele aldı.

Ender Saraç: Tedbiri elden bırakmayın

Yayın sırasında sorularla interaktif bir sohbet gerçekleştiren Düvenci, Doktor Ender Saraç’tan salgın sürecini yorumlamasını rica etti. Saraç, “42 yıllık aktif ihtisas dönemimde yaklaşık 200 bin hasta gördüm ve böylesi bir hastalık, virüs görmedim. Bu dönem her ne kadar seyrini azaltsa da tedbiri elden bırakmamamız gerekiyor. Birçok uzman salgının 3 yıl daha sürebileceği yönünde uyarıyor” diye konuştu.

‘Maskeye okaliptüs, defne ve kekik yağı damlatın’

Yeni normale geçerken artık yeni kuralların hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olduğuna da değinen Doktor Saraç, “Bu dönemde alınması gereken ilk önlem olan hijyeni şart koştuk ve birçok kişi de öyle yaptı. Ancak uzun vadede kimyasal maddeler ya da ağır metaller içeren ürünlerden kaçınılması gerekiyor. Öncelikle maske şart. Hayatımızın bir parçası olmayı sürdürmeli. Maskemize okaliptüs yağı damlatarak bunun etkisini artırabiliriz. Elleri 20 saniye yıkamak bir diğer şartımız. Ve fiziksel mesafe ana kurallar olarak sıralanabilir” diye konuştu.

‘Doğal temizleyiciler de virüse karşı etkili’

Sokağa çıkarken mutlaka el dezenfektanı alınması gerektiğini hatırlatan Ceyda Düvenci, “Virüsten kaçınmak için doğal yolları tercih edebilir miyiz?” diye sordu. Doğal yolla hijyen sağlayan maddeleri sıralayan Doktor Saraç, “Okaliptüs, defne ve kekik yağı maskenin koruyucu etkisini artırır, virüse karşı korunmayı da artıracaktır. Virüsün duvarı yağdan oluştuğu için özellikle kekik yağı onu kırmak için çok etkili. Sirke en doğal temizleyicilerden birisi. Limon da hem temizlik hem de bağışıklık sistemini güçlendirmeye bire bir” diye konuştu.

Bu dönemde kişisel bakım ve doğayı korumanın öneminin arttığına işaret eden Doktor Saraç, bu detayları barındıran ürünlerin güvenle kullanılabileceğini söyledi. Sözü alan Ceyda Düvenci, “Saydığınız ürünlerin hepsini Sleepy Doğal Organik Pamuklu Temizlik Havlusu ile yenidoğandan itibaren her yaş grubu için temizlikle buluşturdu” diye hatırlattı. Doktor Ender Saraç, “Bu havluları evimin her yerine yerleştirdim ve temizlik ihtiyacımı pratik bir yolla çözebiliyorum artık, çok alıştım” diye konuştu.

‘Stresten de uzak durmak şart’

Düvenci, “Sleepy Doğal Organik Pamuklu Temizlik Havlusu’nun çok yakında cep mendilleri de gelecek, böylece ceplerde, çantada taşıma fırsatı da yakalayacağız” ifadesini kullandı. Doktor Saraç, “Bu dönemde yalnızca hijyen, fiziksel mesafe değil, bağışıklık sistemini korumak da önemli. Stresten uzak kalmak gerekiyor. Ceyda, eşin Bülent de senin mutluluğu yakalamanda çok etkili oldu” dedi. Düvenci, eşi Bülent Şakrak’ın kendisini çok mutlu ettiğini gülerek onayladı.

İkilinin Sleepy Bebekler Kulübü’nün resmi Instagram hesabında canlı olarak yayınlanan hoş sohbetini binlerce kişi izledi, yorumları ile sohbete dahil olma fırsatı yakaladı. Bu keyifli sohbeti kaçıranlar ise Sleepy Bebekler Kulübü IG TV’den yayının tamamını izleyebilecek.



