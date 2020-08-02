Magazin Ceyda Düvenci'den aşk dolu paylaşım!

Ceyda Düvenci'den aşk dolu paylaşım!

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Ceyda Düvenci'den aşk dolu paylaşım!

Oyuncu Ceyda Düvenci, eşi Bülent Şakrak ile tatilde çekilen pozunu paylaştı. Güzel oyuncu, paylaşımına romantik bir not da ekledi.

02 Ağustos 2020, Pazar 12:51 Son Güncelleme:
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Sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerden biri olan Ceyda Düvenci, ailesiyle tatildeki keyifli anlarını paylaşmayı ihmal etmiyor. Bugün de eşi Bülent Şakrak ile verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sunan Düvenci, paylaşımına; "Gözümün çevresindeki çizgilerin sebebi sevgilim... Beni güldürdüğün her an için çok teşekkür ederim. Seninle nefes aldığım her saniyeye şükür..." notunu düştü.

'Gözümün nuru'

Bülent Şakrak da eşinin bu paylaşımına kayıtsız kalmadı. Şakrak, eşine kalpler yolladı ve "Gözümün nuru" yorumunu yaptı.

https://www.instagram.com/p/CDYPndrhlop/



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