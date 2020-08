Sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerden biri olan Ceyda Düvenci, ailesiyle tatildeki keyifli anlarını paylaşmayı ihmal etmiyor. Bugün de eşi Bülent Şakrak ile verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sunan Düvenci, paylaşımına; "Gözümün çevresindeki çizgilerin sebebi sevgilim... Beni güldürdüğün her an için çok teşekkür ederim. Seninle nefes aldığım her saniyeye şükür..." notunu düştü.

'Gözümün nuru'

Bülent Şakrak da eşinin bu paylaşımına kayıtsız kalmadı. Şakrak, eşine kalpler yolladı ve "Gözümün nuru" yorumunu yaptı.