  • Haberler
  • Magazin
  • Ceyda Düvenci’den Bülent Şakrak’a aşk dolu sözler

Ceyda Düvenci’den Bülent Şakrak’a aşk dolu sözler

Ceyda Düvenci kendi gibi oyuncu olan eşi Bülent Şakrak’a Instagram'dan aşk dolu sözler paylaştı...

05 Ağustos 2019, Pazartesi 19:15
A A
Ceyda Düvenci’den Bülent Şakrak’a aşk dolu sözler

Ceyda Düvenci paylaştığı fotoğrafın altına şu notu düştü: "Sevgilime yollamıştım bu fotoğrafı o uzaklardayken... şimdi baktım ve düşündüm ki hepimiz bize sevgiyle bakan bir çift göz isteriz... bu hafta en çok sevdiğiniz, sevildiğiniz, tabiata sahip çıktığınız, saydığınız, sayıldığınız, geliştiğiniz, bereketi bol, sağlıklı bir hafta olsun... her şey sevmekle başlar... gözümün ışığına aşkla"

BENZER HABERLER
Sıradaki haber yükleniyor...