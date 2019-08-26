2015 yılında dünyaevine giren Bülent Şakrak ile Ceyda Düvenci'nin aşkı doludizgin devam ediyor.

Evliliklerinde dört yılı geride bırakan çift, 2017 yılında da oğulları Okan Ali’yi kucağına almıştı. Düvenci, bugün 42. yaşına giren eşinin doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı.

'HEP SEN... İYİ Kİ SEN...'

Oyuncu, Instagram hesabından paylaştığı romantik kareye şu notu düştü:

"Sen... Hep sen... İyi ki sen... Hep sen... İyi ki doğdun sevgilim... Beraber yaşlanalım..."