İki çocuk annesi Ceyda Düvenci yıllar önce mezun olduğu üniversiteden yüksek lisans diplomasını aldı.

10 yıl sonra diplomasına kavuşan ünlü oyuncu sosyal medya hesabından bu fotoğrafı paylaşıp altına şunları yazdı;

"Okumak sen ne güzelsin. Yıllar önce mezun olduğum Kadir Has Üniversitesi Film ve Drama yüksek lisans bölümümün diplomasını aldım bugün. Şimdi sınavda başarılı olursam eylülde Klinik Psikoloji yüksek lisansına başlamak hedefim. Çocuk gelişimi bölümünde 3 senem daha var. Yani çok dersli, çok sınavlı bir 3 yıl beni bekler. Yaşasın okumak ve gelişmek..."

'OYUNCULUĞU BIRAKMADIM AMA...'

Geçen aylarda katıldığı 2. Sayfa programında açıklamalar yapan Ceyda Düvenci, oyunculuğa bir süre ara verdiğini söylemiş ve çocuk gelişimi üzerine eğitim alıp anne-babalara yardımcı olmak istediğini belirtmişti.

İşte Ceyda Düvenci’nin 2. Sayfa programına yaptığı açıklamalardan satır başları…

"Ben okumayı çok seviyorum, insanın kendini geliştirmesi gerektiğini hep düşünüyorum. Melisa’nın doğumundan sonra çocuk gelişimi üzerine çok fazla kitap okudum. Zaman geçtikçe üniversite kitapları okuduğumu fark ettim, oralardan tatmin olduğumu anladım.

Sonra çocuk gelişimi okumak istedim. Geçen sene bir üniversiteye kaydoldum ama oranın müfredatı beni çok mutlu etmedi, biraz eski bilgiler olduğunu düşündüm. Bu sene İstanbul Üniversitesi Çocuk Gelişimi bölümünde okuyorum. Artık öğrenciyim.

Oyunculuk çok geri plana atılmadı. Artık 25’inci seneye giriyorum neredeyse çok tutkuyla yaptığım bir iş ama çok yüreğimi heyecanlandıran, kalbimi attıran bir proje olmadı.

Birazcık da çocuklarımla, eşimle zaman geçirdikçe ‘acaba ben ne istiyorum’u düşündüm. 40’lardan sonra… 50 yaşıma geldiğimde ne yapmak istiyorum, bu durum çocuklarıma çok iyi geldi.

Bir de Melisa’dan sonra insanlara iyi gelme duygusu çok iyi geldi. Ben bunu layığıyla yapmak istedim. İlerde çok çalışan annelere, zamanı olmayan annelere çocuklarına nasıl zaman ayırmaları gerektiği, doğru bağlantıyı nasıl kurmaları gerektiği konularında yardımcı olmak isterim.

Hani ben bunu üç tane kitap okuyarak değil şimdi karşınızdayım ‘anlatın bana’ sorunlarınızı çözeyim gibi değil de bu işin eğitimini alıp yapmak isterim."