Ceyda Ersoy, Ray McCallum ile yakalandı

Etiler'de bulunan Develi restoranda yemek yiyen Ceyda Ersoy ve Ray McCallum, çıkışta flaşlar patlayınca panikledi.

Hızla kendilerini mekana geri atan ikili, 10 dakikalık bir bekleyişin ardından mekandan ayrı ayrı çıktı.

Ceyda Ersoy, kendisine yöneltilen, "Yeni bir aşk mı, yoksa sadece yemek mi yediniz?" soruları karşısında sessiz kalırken ABD'li oyuncu taksiye binerek yüzünü saklamaya çalıştı.

Farklı taksilerle oradan ayrılan Ceyda Ersoy ve Ray McCallum daha sonra Maslak'ta bulunan bir rezidansta buluştu.

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Milliyet