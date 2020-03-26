Siyaset Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın mazbatası iptal edildi

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın mazbatası iptal edildi

Siyaset

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın mazbatası iptal edildi

YSK, CHP'li Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın sabıka kaydının bulunması nedeniyle mazbatasını iptal etti.

26 Mart 2020, Perşembe 16:32 Son Güncelleme:
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Yüksek Seçim Kurulu, CHP'li Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın sabıka kaydının bulunması nedeniyle mazbatasını iptal etti. Aydar, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde yüzde 50.4 oyla AK Partili rakibi Ali Alper Boydak'ı geçerek Ceyhan Belediye Başkanlığına seçilmişti.

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